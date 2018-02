Die neue Vereinbarkeit

Kinder und Karriere

Junge Eltern wünschen sich eine Gleichverteilung von Erziehung und Beruf. Doch nur wenige wagen den Schritt in die tatsächliche Gleichberechtigung. Kinder und Karriere partnerschaftlich zusammenzubringen ist möglich – aber noch nicht weit verbreitet.

Hannover. Die neue Generation Vereinbarkeit“ – mit diesem Slogan wirbt das Bundesfamilienministerium für das Elterngeld plus. Sogar ziemlich erfolgreich, wie neue Zahlen nahelegen. Immer mehr Eltern nutzen das Angebot, nach der Geburt gemeinsam in Teilzeit zu arbeiten und dafür länger Elterngeld zu bekommen. Vorteil: Die Mütter kehren früher in den Beruf zurück, und die Väter bringen sich mehr in die Erziehung ein – jedenfalls bis zum Ende der Elternzeit. Dass sich junge Paare dauerhaft Erziehung und Beruf gleichberechtigt teilen, bleibt die Ausnahme.

Wie bringt man Familie und Beruf unter einen Hut?

Hanna und Martin Drechsler wagten nach der Geburt ihres Sohnes Jonne genau dieses Vereinbarkeitsexperiment. In aller Konsequenz: Sie wechselten ihre Jobs und organisierten ihren Alltag neu. „Wir haben uns in der Schwangerschaft gefragt, wie wir als Familie leben wollen“, sagt Hanna. Eine Rollenverteilung mit männlichem Ernährer und Vollzeitmama kam nicht infrage. Martin wollte viel Zeit mit dem Sohn verbringen und Hanna sich beruflich verwirklichen.

Zu den gemeinsamen Vorstellungen kam der Zwang zur Veränderung. Hannas alte Stelle wurde eingespart. Bei Martins Arbeitgeber, einem Spirituosenhersteller, stießen seine Teilzeitambition auf wenig Gegenliebe. „Die Kündigung war die einzige Chance, meine Vorstellungen von Vatersein umzusetzen“, sagt der 36-Jährige. Zum Glück fand er schnell eine Anstellung bei einem Beratungsunternehmen – spezialisiert auf New Work und Familie. 30 Stunden arbeitet er dort. Hanna wagte einen Neustart. Nach zehn Monaten Elternzeit kehrte sie ins Berufsleben zurück und machte eine Coaching-Ausbildung. Heute unterstützt sie Jugendliche bei der Berufsorientierung und baut sich eine Existenz als Coach auf. Auch sie arbeitet 30 Stunden pro Woche.

Viele Absprachen sind im Alltag nötig

Im Alltag erfordert die geteilte Berufstätigkeit viele Absprachen. Hanna beginnt früh mit der Arbeit, holt dafür Jonne aus der Kita. Nur am Dienstag arbeitet sie lange. Martin übernimmt den morgendlichen Gang in die Kita und hat dienstags und freitags einen Papa-Sohn-Nachmittag. „Inzwischen nutzen wir einen digitalen Familienkalender. So können wir alle privaten und beruflichen Termine koordinieren“, sagt Hanna. Bei Krankheit oder wichtigen Terminen springen die Großeltern oder die Tante als Babysitter ein.