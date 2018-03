Kann man das noch essen oder muss das weg?

Rund elf Tonnen Lebensmittel wandern jährlich in Deutschland in die Tonne. © dpa

Checkliste für Verbraucher

Rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jedes Jahr im Müll. Welche Lebensmittel Sie trotz überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatums noch essen können, und welche Sie entsorgen sollten, zeigt jetzt eine neue Checkliste.

Hamburg. Auf der Schokolade ist so ein komischer weißer Belag, sie schmeckt aber noch - gehört sie trotzdem in den Müll? Kann man Bier noch trinken, wenn es schon einige Monate abgelaufen ist? Antworten auf solche Fragen gibt eine neue Checkliste der Verbraucherzentrale Hamburg. Sie kann unter www.vzhh.de kostenlos heruntergeladen werden.

In der Liste sind 30 Lebensmittel von A bis Z aufgeführt. Nicht bei allen muss ein abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum automatisch zur Entsorgung führen. Bier, Brot und Brötchen, Butter, Eier und viele andere Lebensmittel kann man in den meisten Fällen auch später noch verzehren. „Prüfen Sie das Lebensmittel mit allen Sinnen“, rät die Verbraucherzentrale. Dies helfe dabei zu entscheiden, ob Lebensmittel verdorben oder noch genießbar seien.

Hackfleisch richtig lagern

Die Verbraucherschützer erklären außerdem, welche Anzeichen die Lebensmittel zeigen, wenn man sie nicht mehr essen sollte - und was das konkret für den eigenen Haushalt bedeutet. Was macht man zum Beispiel bei einzelnen Schimmelstellen auf Käse oder mit Eiern, die erst ein paar Tage das Datum überschritten haben? Wenn Hartkäse an einer kleinen Stelle schimmelt, sollte man den Schimmel großzügig wegschneiden, rät die Verbraucherzentrale. Weichkäse hingegen sollte man besser entsorgen.

Außerdem geben die Verfasser Tipps, wie die Lebensmittel länger frisch bleiben. Hackfleisch sollte beispielsweise in der untersten Ebene des Kühlschranks lagern – und das maximal acht Stunden. Tiefgefroren halte es sich etwa ein bis drei Monate, raten die Experten.

Vorsichtig sollten Verbraucher in jedem Fall beim sogenannten Verbrauchsdatum sein - etwa bei frischem Fleisch. Dieses Datum müssen sie einhalten.

Von RND/dpa/are