Ist das wirklich gut für die Umwelt?

Ein Leben ohne Abfall – das ist das Ziel der Cradle-to-Cradle-Bewegung, was übersetzt „von der Wiege zur Wiege“ bedeutet. Es geht dabei um Produkte, die weder gesundheits- noch umweltschädliche Inhaltsstoffe enthalten und die deshalb entweder vollständig kompostierbar sind oder zu neuen Produkten verarbeitet werden können.

Beispiele aus der Industrie gibt es bereits: Häuser, die komplett aus Massivholz gebaut sind, ohne Leim, Kunst- oder Dämmstoffe, oder komplett kompostierbare T-Shirts. Es gibt jährliche Cradle-to-Cradle-Kongresse, einen Verein (c2c-ev.de) und einen Onlineshop für Cradle-to-Cradle-zertifizierte Produkte (cradlelution.de).

Stein auf Stein – das war einmal. Wer nachhaltig bauen will, kann auch Massivhäuser aus Holz und anderen natürlichen Materialien bauen. Quelle: dpa

Grüne Unternehmer

Unternehmertum und soziales Engagement passen nicht zusammen? Tun sie doch. Beim Social Entrepreneurship geht es nicht in erster Linie ums Geldverdienen, sondern darum, soziale und ökologische Probleme durch innovative, unternehmerische Ansätze zu lösen. Know-how und Unterstützung für angehende grüne Unternehmer gibt es zum Beispiel an der Technischen Universität Berlin und den Universitäten in Oldenburg und Lüneburg.

Die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis zeichnet die besten sozialen und ökologischen Gründer aus, zu finden sind diese auf nexteconomyaward.de.