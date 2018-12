Mars

Der Mars Roboter InSight hat neue Fotos von der Oberfläche des Mars an die Erde geschickt. Darauf sind die Sonde und ihrer Umgebung zu sehen. Auf einem Bild sind beispielsweise die Instrumente des Raumfahrzeugs gut zu erkennen. Auf einem anderen sieht man den Roboterarm, der bald die Experimente an Bord (darunter den deutschen „Maulwurf“ HP3) auf den Marsboden aussetzen wird. Bilder, die der Roboter mit seiner am „Ellenbogen“ befestigten Kamera schießt, sollen bei der Entscheidung helfen, wo genau er die Experimente auf den Marsboden stellen wird.

„Heute können wir die ersten Eindrücke von unserem Arbeitsbereich sehen“, sagte Bruce Banerdt, der NASA-Missionsleiter. InSight war am 26. November erfolgreich auf dem Mars gelandet. Schon bald danach hatte der Lander die ersten Fotos nach Hause geschickt.

Der Roboter Arm von InSight mit der befestigten Schaufel. Quelle: NASA/JPL-Caltech

Der NASA-Robter InSight war in Elysium Planitia gelandet. Quelle: NASA/JPL-Caltech

