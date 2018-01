© dpa (Symbolbild)

Naturschutzbund Nabu

Hoffen auf positive Bilanz bei der Vogelzählung

In den letzten Jahren sind auffallend wenige Vögel bei der jährlichen Zählung beobachtet worden. Naturschützer hoffen dieses Jahr auf ein Plus bei der Anzahl der Vögel. Freiwillige können in ihren Gärten und Höfen nachzählen.