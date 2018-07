London

Die britische Weltraumagentur will in Schottland einen Weltraumbahnhof bauen. Von der Halbinsel A’Mhoine in der schottischen Grafschaft Sutherland könnten demnach bereits im kommenden Jahrzehnt Raketen ins Weltall starten. Bauen soll den Weltraumbahnhof ein Konsortium, dem unter anderem der US-amerikanische Luft-und-Raumfahrtkonzern Lockheed Martin angehört.

Ausgewählt wurde der Standort im äußersten Norden der schottischen Highlands, weil Satelliten von dort direkt in eine geeignete Umlaufbahn gebracht werden können. Die britische Regierung prüft derzeit zudem Standorte für den sogenannten horizontalen Start von Raketen. Dabei bringen Flugzeuge die Raketen in große Höhe, bevor sie über dem Meer ins All gestartet werden. London erhofft sich von eigenen Weltraumbahnhöfen einen Schub für die Wirtschaft von 3,8 Milliarden Britischen Pfund (rund 4,3 Milliarden Euro) in den kommenden zehn Jahren.

Die UK Space Agency ist nicht die einzige, die einen Weltraumbahnhof in Europa plant: Das Unternehmen Virgin Galactic möchte in Süditalien einen Raumbahnhof bauen, genauer: in Tarent in Apulien. Von dort soll ein eigens konstruiertes Raumfahrtzeug starten, das sowohl für wissenschaftliche Zwecke als auch von Privatpersonen genutzt werden soll.

Von dpa/asu/RND