Der kleine Junge ist in Dallas gesund auf die Welt gekommen.





Glückliche Geburt nach Gebärmutterspende

In den USA hat eine Frau erstmals ein Kind nach einer Gebärmuttertransplantation zur Welt gebracht. Es ist weltweit erst die neunte Geburt dieser Art. Auch in Deutschland soll einer Patientin mit neuer Gebärmutter in den kommenden Wochen eine Eizelle eingesetzt werden.