Seoul

Neuer Leak zum Samsung Galaxy Note 9: Nun gibt ein Video einen ersten Einblick, in das, was das neue Smartphone bieten wird. So wird man wohl zum Beispiel mit der Hilfe einer MicroSD-Karte die Speicherkapazität des Smartphones auf ein Terabyte erhöhen können.

Das Video ist nicht der erste Leak zum neuen Galaxy Note 9. Weitere Details verriet zum Beispiel bereits eine Vorbestellungs-Seite, die kurzzeitig aufrufbar war. Auf einem Foto war da zu sehen, dass das Galaxy Note 9 weiter eine Kopfhörer-Buchse haben wird, einen USB-C-Port, eine Dual-Kamera und einen Fingerabdrucksensor, wie The Verge berichtete.

Offiziell vorstellen will Samsung das Galaxy Note 9 übrigens am 9. August. Ob es dann noch Überraschungen gibt?

Von asu/RND