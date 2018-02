Um sich von quälenden Gedanken abzulenken, ist Bewegung hilfreich – am besten mit Freunden.

Besser abschalten

Gedanken an Job mit Sport oder Freunden vertreiben

Nach Feierabend und in den Mittagspausen sollten Berufstätige versuchen, möglichst nicht an die Arbeit zu denken. Am besten gelingt das mit aktiven Tätigkeiten, die volle Aufmerksamkeit beanspruchen. Das kann zum Beispiel Sport sein oder ein Gespräch mit Freunden.