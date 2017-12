Ganz schön starke Frauen

Muskelkraft statt Magerwahn

Die sozialen Netzwerke prägen das Schönheitsideal vieler Frauen. Im Netz präsentieren sich mittlerweile zahlreiche Fitnessmodels, die antreiben und motivieren – aber ist das noch gesund?

Hannover. Wenn Liza Grundig die Wahl hat, greift sie zu einer besonders schweren Kugelhantel. „Das macht mir nichts“, sagt sie. Im Gegenteil. Die 28-Jährige, das dunkle Haar im Zopf nach hinten gebunden, lässt leichtere Trainingsgeräte liegen und lächelt. Grundig ist Studentin in Berlin, stolz auf ihren vom Ausdauertraining kraftvoll geformten Körper – und sie ist Sportmodel bei McFit. Die Fitnesskette hat eine eigene Model-Agentur mit etwa 2000 Fitnessmodels.

Ihre Chefin heißt Anja Tillack. Sie leitet die Agentur. Ihr Angebot: die Sportstudio-Mitglieder vom Laufband auf den Laufsteg zu bringen. Und vor die Kameras von Werbefotografen: „Sportliche Attraktivität ist beliebter denn je“, sagt sie. Auch die Modebranche verändere sich in diese Richtung.

„Strong is the new skinny“, also Stark ist das neue Dünn, so lässt sich dieses Phänomen beschreiben. Fitnessmodels feiern mit Büchern und mit Trainingsprogrammen online Erfolge. Selbst Weltklasse-Sportlerinnen wie die US-Skirennikone Lindsey Vonn (32) springen mit Büchern wie „Strong Is the New Beautiful“ auf diesen Zug auf.

Bewegung liegt im Trend

„Das ist auf jeden Fall seit einigen Jahren ein Trend“, betont Lena Papasabbas vom Zukunftsinstitut in Frankfurt am Main. Dazu passen die steigenden Mitgliederzahlen in Fitnessstudios: 2016 wurde die Zehn-Millionen-Marke in Deutschland geknackt.

Dass Menschen sportlich aktiv sind, ist nicht neu. Lena Papasabbas erinnert an die Trimm-dich-Bewegung der Siebzigerjahre. Neu seien allerdings Anstoß und Absicht. Während die Trimm-dich-Bewegung von Politik, Krankenkassen und Wirtschaft, also von oben, gefördert wurde, um Krankheiten einzudämmen, gehe der aktuelle Trend vom Einzelnen aus. Gegen Stress im Job werden Sport und Bewegung hoch gehandelt.