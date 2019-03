Plötzlich ist Yannick weg: „Es schnürt einem die Kehle ab“

Leegebruch

Der kleine Yannick (9) aus Leegebruch steht noch immer neben sich. Erzählt Mutter Sania Unbekannt der MAZ. „Er hat die Nacht bei mir geschlafen. Der Schreck sitzt noch immer bei allen tief. Doch schlussendlich sind wir froh, dass Yannick wieder zu Hause ist.“ Der Neunjährige kam am Donnerstag auf dem Weg von der Schule nicht bei den Eltern an. Gegen 9.40 Uhr hatte die Schule die Polizei verständigt. Die suchte den Jungen mit zahlreichen Beamten und unter Einsatz eines Polizeihubschraubers. Später sogar mit Hunden.

Gegen 13 Uhr fand die Polizei den Jungen in der Walter-Bothe-Straße in Oranienburg. „Die Angst, wenn der eigene Sohn weg ist, ist unbeschreiblich. Es schnürt einem die Kehle ab“, umschreibt die Mutter. „Liegt er irgendwo? Hat ihn einer mitgenommen? Hat er sich verirrt?“ – das Ungewisse fresse einen auf.

Nach Aussagen des Jungen habe er starke Kopfschmerzen gehabt. „Er wusste sich nicht anders zu helfen und habe mit dem Kopf auf den Tisch gehauen. Dann ist er blind losgelaufen und war desorientiert unterwegs.“ Mit seinem Fahrrad fuhr er nach Oranienburg. „Yannick stand völlig neben sich.“ Einen solchen Anfalle habe der Junge schon einmal gehabt. „Da war er aber nicht losgelaufen. Wir sind da in ärztlicher Behandlung.“

Sania Unbekannt sei froh, dass sie ihren Sohn wieder hat. „Die Polizei hat super reagiert. Ganz Leegebruch war auf den Beinen und hat mitgeholfen. Wahnsinn“, möchte die Mutter, die mit ihrem Mann seit drei Jahren in Leegebruch lebt, noch einmal allen Danke sagen. „Wir werden am Montag mit der Schule reden und kleine Maßnahmen aufstellen, wie es weitergeht“, so die Mutter nach dem Tag in Angst.

