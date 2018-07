Wissen Studie - Forscher finden 14.000 Jahre alte Brotreste Wissenschaftler haben mehr als 14.000 Jahre alte Brotreste gefunden. Bisher dachte man, dass unsere Vorfahren erst viel später mit dem Brotbacken anfingen. Hat das Brot die Menschen vielleicht sogar zur Landwirtschaft inspiriert?

Ein Archäologe arbeitet an der Ausgrabung der Struktur 1 in Shubayqa in Jordanien. Quelle: dpa