Einzelkinder sind kaum anders als die anderen

Familie

Verwöhnt und egoistisch: Solche Vorurteile gegenüber Einzelkindern halten sich bereits seit Jahrzehnten hartnäckig. Zu Unrecht, sagen Experten.

Hannover. Sie können schlechter teilen, wollen immer ihren Kopf durchsetzen und bekommen jeden Wunsch erfüllt – so lauten einige der gängigen Vorurteile gegenüber Kindern, die ohne Geschwister aufwachsen. „Es ist erstaunlich, wie lange sich diese negativen Beschreibungen über Einzelkinder gehalten haben, auch wenn sie zum Glück langsam verblassen“, sagt Professor Hartmut Kasten, Entwicklungspsychologe und Familienforscher aus Unterschleißheim. Denn: Betrachtet man die Statistik, müssten sich in Kindergärten und Schulen lauter kleine verwöhnte Egoisten tummeln. Jedes vierte Kind in Deutschland wächst laut Angaben des Statistischen Bundesamts für Statistik ohne Geschwister auf. In Städten mit über 500.000 Einwohnern liegt der Anteil sogar bei 30 Prozent.

Auch wenn die Einzelkinder selbst ihre geschwisterlose Situation als positiv beurteilen, besteht in der Gesellschaft immer noch eine eher negative Bewertung. Kasten vermutet eine biologisch-genetische Vorstellung, die tief in uns verankert ist: „Wir gehen davon aus, dass jeder gesunde Erwachsene Kinder haben sollte.“ Und davon am besten mehrere. Auch wenn sich viele junge Paare noch vor ihrer Familiengründung genau dies wünschen, falle nach der Geburt des ersten Kindes jedoch immer häufiger die Entscheidung, es bei diesem einen zu belassen. Gründe dafür gibt es viele: Die doppelte Berufstätigkeit vieler Eltern, eingeschränkte Betreuungsmöglichkeiten, aber auch persönliche Wünsche, wie Unabhängigkeit und Freiheit oder die Sorge vor einer höheren finanziellen Belastung bei weiteren Kindern. Auch das höhere Alter von Frauen bei der Familiengründung spiele eine Rolle, sagt Kasten.

Ein-Kind-Familie für viele Menschen die bessere Wahl

Die individualisierte Gesellschaft mit ihren vielfältigen Anforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten lässt die Ein-Kind-Familie für viele Menschen zur besseren Wahl werden. Ein Problem für die Kinder sei das nicht: „Studien konnten bisher kaum Unterschiede in der Entwicklung von Einzelkindern und solchen mit Geschwistern ausmachen“, sagt Kasten. Lediglich kleinere Tendenzen wurden festgestellt, zum Beispiel dass Einzelkinder sich etwas besser allein beschäftigen können als Geschwisterkinder, in Gruppen etwas kompromissbereiter sind, dafür aber auch etwas weniger durchsetzungsfähig.