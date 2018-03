Ein Salat, der Kraft gibt

Gesund genießen

Nicht nur unter Vegetariern und Veganern ist die Avocado als Superfrucht bekannt – hier wird sie mit Fenchel kombiniert.

Hannover. Die Avocado ist ganz klar das Gemüse der Zeit. Schließlich kann man mit ihr Zutaten wie Butter und Eier in veganen Rezepten ersetzen. Außerdem stecken in ihr Vitamine, nämlich Vitamin A, D, K und E. Die Fettanteile der Avocado wirken entzündungshemmend.

In diesem Salat wird die grüne Superfrucht mit Fenchel kombiniert. Der Geschmack der Knolle erinnert ein wenig an Anis. Egal, ob gekocht oder roh: In Salaten wie diesem schmeckt Fenchel ganz hervorragend. Außerdem liefert er mehr Vitamin C als Orangen: 93 Milligramm pro 100 Gramm, um genau zu sein. Auch Terpene, die den Blutfettspiegel positiv beeinflussen, enthalten die Knollen.

So geht’s

Zutaten (für 4 Portionen):

2 kleine/1 große Fenchelknolle, 1 Bund frische Rettiche, 1 Beutel Zuckerschoten, 2 reife Avocados, 1 TL gutes Olivenöl, 1 unbehandelte Zitrone, ½ TL Salz, 1 große Handvoll glatte Petersilie, 1 kleiner Beutel Rucola, grob gemahlener Pfeffer

Das Gemüse waschen und eine große Schüssel bereitstellen.

Die Spitzen der „Finger“ am Fenchel abschneiden, aber das Grün aufheben, das kann man über den Salat streuen. Den restlichen Fenchel in dünne Scheiben schneiden und in die Salatschüssel geben.

Auch die Rettiche in dünne Scheiben schneiden, die Zuckerschoten in zwei bis drei Stücke.

Avocados halbieren und das Fruchtfleisch würfeln, dann ebenfalls in die Salatschüssel geben.

Vorsichtig Olivenöl, Zitronensaft und Salz unterrühren und glatte Petersilie und Rucola untermengen. Zum Schluss ein wenig Zitronenabrieb und frisch gemahlenen Pfeffer darüber geben.