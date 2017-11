Ein Plädoyer für die Heilkraft des Waldes

Zurück zur Natur

Die Hektik des Alltags lässt uns oft vergessen, wie wertvoll ein Spaziergang durch den Wald sein kann: Autor Rudi Beiser über den Mythos Baum und seine Wirkung auf den Menschen.

Hannover. Vielen Menschen scheint es gar nicht mehr bewusst – dabei ist die Heilkraft des Waldes sogar nachweisbar: Studien haben gezeigt, dass ein Aufenthalt von gerade mal 20 Minuten in der Nähe von Bäumen das Stresshormon Cortisol im Blut deutlich reduzieren kann.

Herr Beiser, Sie bezeichnen den Baum in Ihrem Buch „Baum & Mensch“ als das Heilmittel schlechthin. Was macht denn seine heilende Wirkung aus?

Also vorab: Ich denke nicht unbedingt, dass der Baum das bessere Heilmittel im Vergleich etwa zu Kräutern ist – die haben auch sehr profunde Heilwirkungen. Ich würde eher sagen, es ist der Baum an sich, der Archetypus. Ich denke, alle Menschen sind von Bäumen fasziniert. Das liegt sicher auch daran, dass der Baum uns schon sehr lange begleitet und immer eine wichtige Rolle spielte – gerade in der Urzeit, wenn wir an das Feuerholz denken. Man darf nicht verkennen, was das Feuer für eine wichtige Funktion in der Kultur des Menschen hatte. Hinzu kommt das Bauholz. Und wenn man die alten Mythen anschaut, in denen Bäume mitunter etwas Göttliches hatten, dann sind da ganz enge Verbindungen. Früher glaubten die Menschen sogar, dass sie dem Baum entstammen. Was irgendwo auch stimmig ist. Einst ist der Menschenaffe vom Baum herabgestiegen, ehe er durch die veränderten Lebensbedingungen und Herausforderungen am Boden zum Menschen wurde.

Trügt es, oder zieht es die Menschen derzeit wieder stärker in die Natur?

Ich glaube, dass es tatsächlich im Trend ist, wieder eine Anbindung an die Natur zu bekommen. Möglicherweise auch, weil Entwicklungen in den letzten Jahren die Menschen weit von der Natur weggeführt haben. Zu dieser Entwicklung passt auch, dass gerade wieder Shinrin-yoku, was übersetzt Waldbaden heißt, hochaktuell ist. Es reicht, einfach draußen in der Natur zu sein, und plötzlich normalisiert sich der Blutdruck.

Welche Entwicklungen der letzten Jahre haben denn Ihrer Meinung nach diesen Trend ausgelöst?

Sei es die Zunahme von Verkehr oder der zunehmend stressige Berufsalltag. Auch die Digitalisierung und permanente Reizüberflutung spielen sicher eine Rolle. Da dient die Natur als Zufluchtspunkt.