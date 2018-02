Die Augen aufs Ziel richten

Und jetzt bitte Konzentration: Das scheitert am häufigsten, weil wir uns von einer Tätigkeit ablenken lassen. Also: E-Mails ausblenden und das Smartphone weglegen. Zumindest für eine gewisse Zeit. © iStock

Konzentration

Jetzt nur nicht ablenken lassen: Am schnellsten und besten erledigen wir eine Aufgabe, wenn wir uns auf sie konzentrieren. Doch leider ist das im Alltag manchmal gar nicht so einfach. Mit diesen Tricks klappt es...

Hannover. Kleinigkeiten lassen sich schnell nebenbei erledigen, Multitasking ist eine wichtige Fähigkeit, und alle zehn Minuten eine kleine E-Mail wird schon niemanden dauerhaft aus seinem Arbeitsrhythmus reißen? Falsch. Multitasking ist ein Irrweg. Beim Multitasking ist die Ablenkung von vornherein mit eingeplant – und die hat noch niemanden schneller, kreativer oder glücklicher gemacht.

Die US-amerikanischen Psychologen Mihaly Csikszentmihalyi und Judith LeFevre haben in Experimenten herausgefunden, dass konzentrierte Menschen bei ihrer Arbeit zufriedener sind. Und sie haben auch nach den Idealbedingungen für Konzentration gefragt. „Flow“ heißt ihre Antwort darauf: der Zustand, in dem die Zeit ihre Bedeutung verliert und wir vergessen, was um uns herum passiert. Wir gehen völlig in unserer Aufgabe auf, sind kreativ und produktiv. Doch der „Flow“ muss erst einmal erreicht werden.

Der Job muss passen

Die erste Bedingung dafür lautet: Die Anforderungen müssen zu den Fähigkeiten passen, raten Csikszentmihalyi und LeFevre. Der Arbeitstag ist am schönsten, wenn wir gefordert werden – aber nicht überfordert. Stress schadet der Konzen-tration, weil dann Sorgen um die eigene Leistung ablenken. Und Stress schadet mittelfristig auch den Organen.

Auch Unterforderung macht uns nicht besser. Die Gedanken schweifen ab, manche Menschen verfallen gar ins Grübeln – das schadet der eigenen Zufriedenheit genauso sehr wie der Produktivität.

Abschalten

Wirklich produktive Arbeit scheitert fast immer daran, dass uns jemand rausreißt. Smartphones und E-Mails abschalten ist zwar ein netter Ratschlag, in der Arbeitswirklichkeit aber kaum umsetzbar. Wer am Schreibtisch sitzt, der muss auch E-Mails beantworten. Und wer sein Telefon abschaltet, ist mit halbem Herzen bei Kindern oder Eltern, bei denen ja jederzeit etwas Dringendes passieren könnte.

Dennoch muss niemand ständig überall erreichbar sein. Auf dem Telefon sollten nur jene Apps blinken, die für die Kommunikation mit wichtigen Menschen zuständig sind. Und Geräusche machen muss es wirklich nur im Notfall – bei Anrufen.

Es gibt zu viele Ablenkungsquellen

Abschalten sollten wir übrigens noch mehr der Computer-Funktionen. Moderne Betriebssysteme sind darauf ausgelegt, uns ständig zu informieren, uns immer wieder neue Aktivitäten oder Neuigkeiten anzubieten. Neuerdings wollen soziale Netzwerke und Nachrichtenseiten sogar Push-Meldungen an den Computer verschicken. Bei der Arbeit haben wir aber weder Zeit für die Wochenendplanung noch für das neueste Urteil des Bundesgerichtshofes.

Neurologen haben menschliche Gehirne bei der Arbeit gescannt und festgestellt: Browser-Tabs funktionieren ganz ähnlich wie Mitteilungen auf dem Smartphone: Sie reißen unser Gehirn aus der Konzentration, erinnern uns daran, dass es jenseits unserer Arbeit ja noch so viel zu entdecken gibt.