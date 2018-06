Berlin

Deutschland ist in Sachen Klimaschutz kein Vorreiter mehr. In ihrem Klimaschutzbericht hatte die Bundesregierung vergangene Woche bereits eingeräumt, dass Deutschland voraussichtlich nicht bis 2020 den Ausstoß von Treibhausgasen um 40 Prozent senken kann. Derzeit scheinen nur 32 Prozent Ersparnis möglich.

Es könne „sogar noch schlimmer kommen“, sagte Umweltministerin Svenja Schulze jetzt der „Süddeutschen Zeitung“. Mittlerweile hätten viele andere Länder beim Klimaschutz aufgeholt. „Vorreiter waren wir mal, über viele Jahre“, sagte Schulze. „Aber wir sind zu lange stehen geblieben.“ Die bisherigen Maßnahmen seien überschätzt worden: „Sie reichen schlicht nicht“.

Im Klima-Ranking nur auf Platz 8

Ähnlich sehen das die Umweltschützer des Climate Action Network (CAN). Sie setzte die Bundesrepublik im Klima-Ranking nur auf Platz 8 der 28 EU-Länder. Ein Grund dafür ist, dass das deutsche Klimaziel für 2020 absehbar verfehlt wird. „Anstatt sofortige Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen, hat Deutschland dringende Entscheidungen im Energie- und Verkehrssektor verschoben“, heißt es in dem Bericht. Zudem wirft der Verband Deutschland vor, ehrgeizigere Ziele auf EU-Ebene zu bremsen.

Die EU hatte vor einigen Tagen beschlossen, dass der Anteil von Ökoenergie in der Europäischen Union bis 2030 auf 32 Prozent steigen soll. Die Bundesregierung hatte 30 Prozent angestrebt.

Vorne liegt Schweden

Vorreiter in Sachen Klimaschutz ist in Europa Schweden vor Portugal und Frankreich. Für das Ranking prüfte CAN fünf Kriterien wie zum Beispiel die Gesamtleistung bei Klima- und Energiepolitik oder auch die Umsetzung der eigenen Ziele für 2020. Deutschland kommt dabei auf 45 Prozent der möglichen Punkte. Die volle Prozentzahl und damit Platz 1 konnte kein EU-Land beanspruchen.

Von dpa/asu/RND