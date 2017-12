Astronauten backen Pizza im Weltall

Washington. 408 Kilometer über der Erde auf der Internationalen Raumstation (ISS) zu leben, ist eine Herausforderung: die Schwerelosigkeit, die lange Trennung von den Lieben zu Hause, das Leben mit Kollegen auf engstem Raum – all das verlangt einem Astronauten viel ab. Und bei einer Heißhungerattacke aufs Lieblingsessen kann einem der Pizzabringdienst auch nicht helfen. Eigentlich.

Denn als der Italiener Paolo Nespoli, der schon mehr als 100 Tage auf der ISS im Einsatz ist, bei einer Live-Schalte mit dem ISS-Team am Boden beiläufig erwähnte, wie sehr er eine ordentliche Pizza vermisse, wurde sein Wunsch erhört und zu einer Art Bestellung. Die Bodentruppe funktionierte den Raumfrachter Cygnus kurzfristig in ein Pizzataxi um und lieferte Teig, Tomatensauce und Belag zur ISS.

„Fliegende Untertassen der essbaren Sorte“, schrieb US-Astronaut Randy Bresnik, der mit Nespoli und vier weiteren Kollegen zum Pizzabäcker wurde, auf Twitter. Ein von Bresnik veröffentlichtes Video zeigt, wie die sechs die drehenden Teigfladen sichtlich amüsiert durch den Raum schweben lassen als seien es kleine Ufos.

Flying Saucers of the edible kind. Pizza Pie created from scratch, the IPDS (Intergalactic Pizza Devouring Squad) says 12 thumbs up! pic.twitter.com/rPPEOEljsF

Bresnik taufte das Pizza-Team „IPDS“ für „Intergalactic Pizza Devouring Squad“ (Intergalaktische Pizza-Verzehrs-Mannschaft).

„Wenn man Pizza wirklich vermisst, muss man es gegenüber dem ISS-Boss nur beiläufig während eines öffentlichen Live-Events erwähnen“, meinte Nespoli, der dem Team auf der Erde für die Überraschung dankte, auf Twitter.

When you really, really miss pizza... you CASUALLY mention it to the International @Space_Station ​ Boss during a live public event 😉 Thank you Kirk for surprising us with unexpectedly delicious pizzas! #VITAmission pic.twitter.com/WstvG3IKr1