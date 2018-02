Immer wieder fliegen Asteroiden in relativ naher Distanz an der Erde vorbei. (Symbolbild)

© dpa

Weltraum

Asteroid „2002 AJ129“ fliegt nah an der Erde vorbei

Der mittelgroße Asteroid „2002 AJ129“ rauscht am Sonntagabend in relativ geringer Distanz mit einer Geschwindigkeit von mehr als 120.000 Kilometer pro Stunde an der Erde vorbei. Eine Gefahr für Erdlinge besteht laut Nasa allerdings nicht.