„Als ob man den Mund an den Auspuff hält“

Nikotinsucht

Zu übersehen sind die Warnhinweise auf den Zigarettenpackungen nicht. Warum rauchen dann immer noch so viele Menschen in Deutschland? Weil die Risiken nicht ausreichend bekannt sind, glauben Experten.

Hannover. Rauchen ist tödlich, das steht unmissverständlich auf der Zigarettenschachtel. Wie tödlich, zeigt die Statistik: Um die 120.000 Menschen sterben in Deutschland jährlich an den Folgen des Rauchens. Und trotzdem raucht hierzulande immer noch gut ein Viertel der Erwachsenen, 30 Prozent der Männer und 20 Prozent der Frauen sind Raucher. „Das ist eine hohe Zahl, auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern“, sagt Heino Stöver, Professor für sozialwissenschaftliche Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Sciences (UAS). Nur bei Jugendlichen geht der Anteil der Raucher deutlich zurück.

Warum aber konsumieren immer noch so viele Menschen Zigaretten, wohl wissend, wie schädlich das ist? Suchtforscher Stöver erklärt es so: „Rauchen befriedigt urmenschliche Grundbedürfnisse, nämlich, etwas im Mund und zwischen den Fingern zu haben.“ Der Lungenzug bewirke eine „Körpersensation“, Tabakrauch sei eine psychotrope (auf die Psyche wirkende) Substanz mit aufputschender Wirkung. „Zudem wird Rauchen immer noch als gesellig empfunden. All das macht es nach wie vor so attraktiv.“

Die Präventionsmaßnahmen sind nicht zeitgemäß

Hinzu käme, dass die gängigen Präventionsmaßnahmen nicht zeitgemäß seien. Wenn die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Raucherentwöhnungpakete mit Knetbällen verschicke (um die Hände beschäftigt zu halten), komme das „vergleichsweise altbacken daher“, kritisiert Stöver. Zudem ist das Rauchen bei Menschen mit schlechteren Bildungsabschlüssen stärker verbreitet – diese würden von Anti-Raucher-Infomaterialien bisher kaum angesprochen. „Bei der Aufklärung muss man andere Wege gehen. Klare Botschaften vermitteln und dabei neue soziale Medien miteinbeziehen. Wie man erfolgreich Kampagnen gestaltet, das kann man sich bei der Tabakindustrie abschauen“, sagt Stöver. „Und man müsste stärker als bisher endlich auch Tabus thematisieren, wie zum Beispiel das Rauchen in der Schwangerschaft.“