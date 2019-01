Davos

Mehr als 3000 Spitzenpolitiker, Topmanager und Vertreter internationaler Organisationen diskutieren dieser Tage in Davos beim Weltwirtschaftsforum über Globalisierung. Nachdem sich der brasilianischer Präsident Jair Bolsonaro am ersten Tag des Treffens vor seinem kurzen Auftritt entspannt im Supermarkt ablichten ließ und sich der US-Außenminister per Video zuschaltete, werden auch am zweiten Tag des Forums spannende Momente erwartet.

Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) will um 14.30 Uhr eine Rede halten, aus Deutschland haben sich außerdem Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU), Verkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ( CDU) angekündigt. Mit besonderer Spannung wird außerdem der Auftritt der schwedischen Schülerin Greta Thunberg erwartet. Die 16-Jährige setzt sich aktiv für den Klimaschutz ein.

Lesen Sie auch: Das besprechen die Reichen und Mächtigen in Davos

Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen in unserem Newsblog:

+++ Greenpeace will Fokus auf den Klimawandel legen +++

10.45 Uhr: Die Umweltorganisation Greenpeace hat Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgefordert, in ihrer Rede bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos einen starken Fokus auf den Klimawandel zu richten. „Ich erwarte, dass sie die Klimakrise als riesige Bedrohung für die Welt anspricht“, sagte Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan der Deutschen Presse-Agentur.

Mit Merkel ( CDU) und mehreren Ministern schicke Deutschland eine große Delegation zu der Tagung. „ Merkel kann diese Themen voranbringen, es gibt Platz dafür. Aber sie muss ihn auch nutzen.“ Merkel soll um 14.15 Uhr ihre Rede halten.

+++ Klimaaktivistin reist mit dem Zug nach Davos +++

9.50 Uhr: Fürs Klima vom Flugzeug auf den Zug umsteigen - und das viele, viele Stunden lang: Die junge schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat den langen Weg nach Davos mit der Bahn in Angriff genommen. Schon am frühen Dienstagmorgen trat die 16-Jährige in Schweden ihre erste Etappe auf der Reise an - „Morgenzug zum Weltwirtschaftsforum in Davos“, schrieb sie dazu auf Twitter. Fahrtdauer hin und zurück: etwa 65 Stunden. Im Gepäck: ein Rucksack, ein kleiner roter Koffer und ein Demonstrationsschild mit der Aufschrift „Skolstrejk for klimatet“ (Schulstreik fürs Klima).

Von RND/dpa/lf