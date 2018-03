Cecilia Malmström, EU-Handelskommissarin, sagte, sie habe „keine sofortige Klarheit über das genaue US-Prozedere für eine Befreiung“ erhalten. Für nächste Woche seien neue Gespräche geplant.

Welthandel

Vorerst keine Befreiung von Schutzzöllen für die EU

Die Europäische Union will US-Schutzzölle auf ihre Stahlprodukte verhindern. Doch die Gespräche am Samstag bleiben ohne Ergebnis. Nun wollen sich die Vertreter aus Brüssel und Washington in der nächsten Woche abermals treffen.