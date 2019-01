Detroit/Wolfsburg

Der Wolfsburger Autobauer Volkswagen und der US-Konkurrent Ford haben am Dienstag erste Eckpunkte ihrer globalen Allianz bekannt gemacht. Als ersten konkreten Schritt verkündeten VW-Chef Herbert Diess und der Ford-Vorstandsvorsitzende Jim Hackett die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Transportern und mittelgroßen Pickups für den globalen Markt ab 2022. Die Allianz schaffe die Voraussetzungen für Effizienzsteigerungen, hieß es in einer Erklärung der Unternehmen. Die Vereinbarungen würden gemeinsame Investitionen in Fahrzeugarchitekturen ermöglichen. Man rechne durch die Zusammenarbeit bei Transportern und Pickups ab dem Jahr 2023 mit Verbesserungen beim operativen Ergebnis.

Über die abgeschlossene Rahmenvereinbarung hinaus haben VW und Ford eine Absichtserklärung unterschrieben, in der sie ankündigen, eine Zusammenarbeit bei autonomen Fahrzeugen, Mobilitätsdiensten und Elektrofahrzeugen zu prüfen. Entsprechende Möglichkeiten würden bereits ausgelotet. Es sei auch möglich, künftig weitere gemeinsame Fahrzeugprojekte aufzulegen.

„Die Zusammenarbeit wird nicht nur zu einer signifikanten Steigerung der Effizienz führen und die Voraussetzungen beider Unternehmen zur Bewältigung der künftigen Herausforderungen verbessern“, sagte Ford-Chef Jim Hackett. VW-Boss Herbert Diess betonte, die Allianz sei für VW „ein wichtiger Eckpfeiler, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern“.

Von Inken Hägermann