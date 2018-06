Ingolstadt/Wolfsburg

Der derzeitige Audi-Vertriebsvorstand Bram Schot soll bei dem Autobauer vorläufig den Chefposten vom verhafteten Rupert Stadler übernehmen. Der Audi-Aufsichtsrat muss der Personalie noch formal zustimmen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag von mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfuhr. Der in den Niederlanden geborene Manager Schot ist seit September vergangenen Jahres als Vertriebs- und Marketingchef bei Audi.

Schot seit 2011 beim Volkswagen-Konzern

Schot begann seine berufliche Laufbahn 1986 er als Management-Trainee in der ABN-AMRO Bank. Ein Jahr später wechselte er zu Mercedes-Benz und stieg dort ins Executive Management Programm ein. Von 2006 bis 2011 verantwortete Schot als Präsident und CEO DaimlerChrysler/ Mercedes-Benz Italien. In den Volkswagen-Konzern wechselte der Niederländer 2011, wo er strategische Projekte im Bereich Konzern-Vertrieb betreute. Bram Schot war ab 2012 in der Geschäftsleitung von Volkswagen Nutzfahrzeuge für den Bereich Marketing und Vertrieb verantwortlich, bevor er zu Audi wechselte.

