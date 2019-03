HANNOVER

Die Betriebsratsvorsitzende von VW Nutzfahrzeuge (VWN), Bertina Murkovic, spricht im Interview mit der Neuen Presse über die Standortvereinbarung für Stöcken und Vertragstreue.

Es gibt Probleme bei der Umsetzung der Standortvereinbarung – was kritisiert der Betriebsrat?

Das Einhalten von Verträgen und gegenseitiges Vertrauen sind hohe Werte – nicht nur für Volkswagen. Mit der aktuellen Entscheidung, den elektrifizierten T7 nicht in Hannover - zumal ohne Kompensation – zu fertigen, verletzt VWN unsere Abmachung aus dem Standortvertrag. Diese Vereinbarung ist gerade einmal drei Monate alt. Eine solche Vorgehensweise belastet nicht nur unsere künftige Zusammenarbeit, sie gefährdet sie massiv.

Warum ist der T7 als E-Variante so wichtig für das Werk Stöcken – es handelt sich nicht um ein Volumenprojekt?

Das ist richtig. Aber auch dieses kleine Volumen ist aus Kundensicht interessant und hätte uns am Standort die Möglichkeit gegeben, gut vorbereitet zu sein für die großen Elektromobilitätsprojekte. Nicht zuletzt geht es aber natürlich darum, geschlossene Verträge umzusetzen und nicht zentrale, für die künftige Strategie entscheidende Themen nach wenigen Wochen schon wieder vom Tisch zu wischen.

Wie passt es zusammen, dass Stöcken eigentlich das Leitwerk für leichte E-Nutzfahrzeuge sein soll – und dann gibt es keinen T7 mit Batterieantrieb?

Um unsere Leitfunktion mache ich mir weniger Sorgen: Wir fertigen den eCrafter und mit dem IDBuzz kommt der MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten) in Hannover und damit die Großserienfertigung der Elektrifizierung richtig in Fahrt. Ich persönlich finde es schade, dass wir mit unserem hauseigenen Brot- und Butter-Fahrzeug, einem runderneuerten und grandiosen T7 BEV, nicht die Tür in die elektromobile Zukunft aufstoßen. Das hätte die Angebotspalette aus Kundensicht sicherlich an entscheidender Stelle abgerundet.

Wie reagiert die Belegschaft auf solche Botschaften?

Die Belegschaft reagiert hier in Hannover extrem sensibel auf nicht eingehaltene Versprechen. Das war auf der Betriebsversammlung am Dienstag deutlich zu spüren. Die Herausforderungen für die Automobilindustrie in den nächsten Jahren sind groß genug. Wir brauchen den Einsatz, das Engagement und das Vertrauen der Beschäftigten. Für mich ist völlig unverständlich, wie der Vorstand so fahrlässig mit dem wichtigsten Kapital des Unternehmens, den Beschäftigten, umgehen kann. Die Belegschaft hat am Dienstag ihre Meinung zu den Vorgängen deutlich gemacht. Somit ist das Signal nun klar: Das Unternehmen ist am Zug, eine Alternativlösung aufzuzeigen.

Gibt es weitere Abmachungen aus der Standortvereinbarung, die zur Disposition stehen könnten, wie die Beschäftigungsgarantie bis 2028?

Nein, diese Gefahr sehe ich absolut nicht! Bei Volkswagen herrscht eine seit Jahrzehnten gewachsene Unternehmenskultur, wonach Beschäftigungssicherung und Wirtschaftlichkeit gleichrangige Ziele sind. Mit diesem Erfolgsrezept der sogenannten „kooperativen Konfliktbewältigung“ sind wir Weltmarktführer geworden. Wer ernsthaft diesen Kern unseres Grundverständnisses angreift, riskiert den Stillstand.

Welche Möglichkeiten hat der Betriebsrat, die Einhaltung der Betriebsvereinbarung durchzusetzen?

In den Vereinbarungen gibt es eine Klausel dazu, wie damit umzugehen ist, wenn sich grundlegende Annahmen entscheidend ändern. Uns ist es wie gesagt völlig unverständlich, wie dieser Fall schon nach wenigen Wochen eintreten kann. Da das aber nun so ist, greift jetzt die Vereinbarung, Gespräche aufzunehmen und erneut ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Die nötige Rückendeckung für diese Gespräche haben wir. Denn wir haben den Vertrag nicht gebrochen. Und auf der Betriebsversammlung hat unser Vorstand erlebt, welche Kräfte eine geschlossene und gut organisierte Belegschaft erzeugen kann.

Lässt sich abschätzen, in welcher Größenordnung der zusätzlich angekündigte Stellenabbau (laut Berichten bis zu 7000 Stellen im Konzern ) die Marke VWN und den Standort Hannover betreffen könnte?

In Hannover haben wir unsere eigenen Regelungen mit der aktuellen Standortvereinbarung getroffen. Insofern sehe ich unseren Standort hier nicht betroffen. Zudem sind die 7000 Stellen, die durch die Schlagzeilen geistern, eine einseitige Vorstellung des Unternehmens.

Von Inken Hägermann