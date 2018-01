Die scharfe Kritik an den Tierversuchen bei Volkswagen reißt nicht ab.

© dpa

Umstrittene Diesel-Abgastests

VW will Tierversuche zukünftig ausschließen

Nach Bekanntwerden von Diesel-Abgastests an Affen gibt sich VW reumütig. Künftig will der Konzern auf Tierversuche verzichten. Die scharfe Kritik an den Tests reißt unterdessen nicht ab.