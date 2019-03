WOLFSBURG/HANNOVER

Partnerschaften sind gerade schwer in Mode in der Autoindustrie: Elektromobilität und Autonomes Fahren sind teuer in der Entwicklung. So haben sich Daimler und BMW kürzlich beim Bau von Roboterautos zusammengetan. Auch VW hat sich schon prominente Kooperationspartner – Ford, Microsoft – für verschiedene Bereiche gesucht. Jetzt gehen die Wolfsburger aber noch einen Schritt weiter: Der weltweit größte Autobauer öffnet seinen selbst entwickelten Elektrifizierungsbaukasten (MEB) für andere Hersteller – und zwar für alle Hersteller. Der „weltweit erste externe Partner“ ist schon gefunden: Die Aachener e.Go Mobile AG werde den E-Baukasten künftig nutzen, teilte Volkswagen gestern Abend mit.

e.Go solle den MEB nutzen, um „die VW-Modellpalette ergänzende E-Autos“ auf den Markt zu bringen, heißt es in einer Mitteilung des weltgrößten Automobilkonzerns. Ein „konkretes Fahrzeugprojekt“ werde derzeit bereits geplant“. e.Go-Chef Günther Schuh (entwickelte den E-Streetscooter für die Post) erklärte, er freue sich, dass VW die Kooperation angeboten habe. „Wir werden durch die MEB-Plattform noch schneller, robuster und kostengünstiger.“ e.Go ist ein Nischen-Hersteller und wird ab Frühjahr sein erstes selbst entwickeltes Fahrzeug, das elektrische Stadtauto e.Go Life, auf den Markt bringen.

In welcher Art sich VW das Bereitstellen oder Nutzen der Plattform zahlen lassen will, wird je nach Projekt ausgehandelt. Alles ist denkbar – von gemeinsamer Entwicklung eines Fahrzeugs bis zur freien Nutzung des MEB durch einen anderen Hersteller per Lizensierung.

VW findet den Schritt nur logisch: Durch „eine möglichst umfangreiche Verbreitung des MEB und die damit verbundenen Skaleneffekte“ könnten die Kosten der E-Mobilität deutlich gesenkt werden – und „individuelle Mobilität auch in Zukunft für viele Menschen bezahlbar und nutzbar“ werden, heißt es in der Mitteilung. VW-Vorstandschef Herbert Diess sagte: „Der MEB soll als Standard der E-Mobilität etabliert werden.“ Selbst emotionale Kleinserienfahrzeuge könnten auf MEB-Basis „einfach und kostengünstig“ realisiert werden, so Diess. Ein Beispiel dafür sei die Studie ID Buggy, die VW auf dem Genfer Autosalon präsentiert. Der Konzern zeigt dort zahlreiche weitere E-Autos und E-Studien. 2019 sei für VW ein Schlüsseljahr der E-Offensive.

VW verhandelt zudem mit Ford über eine Nutzung der MEB-Plattform: Mit dem US-Rivalen hat VW bereits eine Kooperation bei leichten Nutzfahrzeugen vereinbart, auch beim autonomen Fahren wollen die Partner zusammenarbeiten. Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer hält es grundsätzlich für eine gute Entscheidung, den MEB für andere Hersteller zu öffnen. „Bei so hohen Investitionen ist es immer gut, die Kosten teilen zu können“, sagte der Professor der Uni Duisburg. Allerdings wirke es wie „Torschlusspanik“, dass die erste Partnerschaft mit dem Kleinserienhersteller e.Go verkündet werde und nicht mit einem potenten Volumenhersteller.

Von INKEN HÄGERMANN