Symbol für den Emissions-Betrug: Ein Dieselmotor vom Typ VW 2,0 TDI (Dieselmotoren mit Direkteinspritzung).

© dpa

Abgas-Affäre

VW einigt sich auf Millionen-Vergleich in Kanada

Volkswagen akzeptiert im Abgas-Skandal weitere Entschädigungen an Kunden in Kanada. Der Vergleich habe einen Wert von bis zu 290,5 Millionen kanadischen Dollar (191 Mio Euro), teilten der Autokonzern und Klägeranwälte am Freitag mit.