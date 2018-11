Hannover

Volkswagen ist weltweit Spitze. Der Autobauer aus Wolfsburg dominiert die Pkw-Branche weltweit. Das Magazin „Wirtschaftswoche“ hat für das Jahr 2018 450 deutsche Unternehmen in einem Ranking gelistet, die ihre Branche gemessen am Umsatz anführen. Im Vergleich der Bundesländer schneidet Niedersachsen trotz der VW-Dominanz eher schlecht ab: „Nur“ 23 niedersächsische Unternehmen sind Branchen-Beste. Wir haben diese in einer Galerie zusammengestellt.

Zur Galerie Laut dem Ranking der „Wirtschaftswoche“ kommen 23 der 450 deutschen Weltmarktführer aus Niedersachsen. Das sind sie – gelistet nach der Umsatzhöhe:

Zur Galerie Das sind die niedersächsischen Unternehmen, die im Jahr 2017 den größten Umsatz gemacht haben.

