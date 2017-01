Durchschnittlich 43,4 Millionen Menschen mit Wohnsitz in Deutschland hatten 2016 einen Job.

Zahl der Erwerbstätigen erreicht Rekordhoch

Durchschnittlich 43,4 Millionen Menschen mit Wohnsitz in Deutschland hatten im vergangenen Jahr einen Job – so viele wie seit 1990 nicht mehr. Das teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Erwerbstätigen um ein Prozent.