Weltweit sind bei Dr. Oetker mehr als 11.600 Mitarbeiter angestellt. In Deutschland kommt der Lebensmittelkonzern auf 4469 Mitarbeiter.

Führungswechsel

Wo Dr. Oetker draufsteht, ist bald kein Dr. Oetker mehr drin

Pizzen, Puddingpulver, Backmischungen: Der Lebensmittelkonzern Dr. Oetker ist seit Jahren nicht nur in Deutschland erfolgreich. Nun steht eine einschneidende Veränderung an: Die seit mehr als 125 Jahren in der Verantwortung stehende Oetker-Familie zieht sich aus dem Tagesgeschäft zurück.