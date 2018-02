WACHSTUM: Das neue Baugebiet Kronsberg-Süd steht vor dem Start – und dürfte die Stimmung in der Baubranche weiter ganz oben halten

© Plan: Stadt Hannover

REGION HANNOVER

Wirtschaft in Top-Stimmung, Immobilienpreise auf Rekordhoch

Die IHK hat in ihrer Umfrage zur Konjunktur die beste Stimmung seit mehr als 40 Jahren festgestellt – und die Aussichten werden weiter positiv eingeschätzt. Auch zigtausende neue Jobs werden noch für dieses Jahr in der Region Hannover erwartet. Die gute Lage der Wirtschaft zeigt sich auch bei den Immobilienpreisen: Die haben kräftig angezogen – wenn auch nicht ganz so stark, wie das Internetportal Immowelt errechnet hat.