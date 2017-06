© dpa

Bericht

Weniger Rüstungsexport aus Deutschland

Am Mittwoch befasst sich das Bundeskabinett mit den deutschen Rüstungsexporten. Schon jetzt scheint klar: im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Exporte zurückgegangen. Eine Steigerung gab es allerdings bei Auslieferungen an so genannte Drittstaaten. Außenminister Gabriel will die Rüstungsexportpolitik jetzt reformieren.