Mehr als jeder zweite Arbeitnehmer (55 Prozent) bekommt in diesem Jahr ein tarifliches Weihnachtsgeld.

Zuschlag zum Jahresende

Weihnachtsgeld: Wer bekommt wie viel?

Pünktlich zum Weihnachtsrummel gibt es für viele Arbeitnehmer extra Gehalt. Dank teils kräftiger Tarifzuwächse steigt auch das Weihnachtsgeld in diesem Jahr. In manchen Branchen ist das Plus besonders groß – und der Osten holt auf.