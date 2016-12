Vereinigung Cockpit

Im Tarifstreit bei der Lufthansa will die Vereinigung Cockpit das neue Angebot des Arbeitgebers prüfen. Die Gewerkschaft will deshalb mindestens bis zum Wochenende auf weitere Pilotenstreiks verzichten.

Frankfurt/Main. In den kommenden Tagen wird es keine weiteren Streiks der Piloten bei der Lufthansa geben. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit werde „mindestens diese Woche“ in Anspruch nehmen, um das neue Vergütungsangebot des Konzerns zu beraten, teilte sie am Dienstag in Frankfurt am Main mit.

Die Lufthansa hatte vergangenen Mittwoch ein neues Angebot vorgelegt; „zwischenzeitlich“ habe sie auch auf die Fragen der Gewerkschaft dazu geantwortet.

