Fachleute sehen die Entwicklung gelassen: Wenn im frostigen Dezember die Arbeitslosigkeit steigt, hat das meist jahreszeitliche Gründe. Zieht man diesen Effekt ab, läuft es auf dem deutschen Arbeitsmarkt weiter rund - auch zuletzt im Dezember.

Arbeitsmarkt im Dezember

Volkswirte erwarten Anstieg der Arbeitslosigkeit

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in Deutschland nach wie vor groß. Wie sich die robuste Konjunktur tatsächlich auf die Beschäftigung im Dezember ausgewirkt hat, will die Bundesagentur für Arbeit am Dienstagvormittag mitteilen. Analysten gehen von bis zu 55.000 mehr Arbeitslosen aus – dennoch sei der Arbeitsmarkt in bester Verfassung.