Bald Teil des selben Konzerns: Open und Peugeot.

Übernahme durch PSA

Verkauf von Opel schon Ende Juli möglich

Endspurt in den Verhandlungen: Die Übernahme des Autoherstellers Opel durch den französischen PSA-Konzern könnte bereits im Sommer über die Bühne gehen. Auch was das Patentrecht an den Opel-Modellen betrifft, hat man eine Lösung gefunden.