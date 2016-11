Volkswagen-Mitarbeitern droht ein massiver Stellenabbau.

© dpa

Bericht im „Handelsblatt“

VW streicht wohl 30.000 Stellen

Volkswagen will weltweit 30.000 Stellen streichen – 20.000 davon allein in Deutschland. Das berichtet das „Handelsblatt“ am Freitag vor der Vorstellung des Zukunftspakts.