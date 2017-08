Konzerningenieur James Robert Liang muss für 40 Monate ins Gefängnis und eine Geldbuße von 200.000 Dollar berappen.

Dieselskandal

VW-Ingenieur muss für drei Jahre in Haft

In den USA traten Ermittler den Dieselskandal beim Volkswagen-Konzern so richtig los. Am Freitag verurteilte nun ein US-Gericht einen langjährigen VW-Ingenieur wegen Betruges zu drei Jahren Haft. James Robert Liang hatte gegenüber US-Behörden den Einbau von illegaler Software verschwiegen.