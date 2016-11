Am neuen Hauptstadtflughafen gerät der Zeitplan zur geplanten Eröffnung 2017 immer stärker unter Druck.

Zeitverzögerungen am Flughafen Berlin

VIP-Terminal am BER ist frühestens 2022 fertig

Die Baustelle am Hauptstadtflughafen ist wieder deutlich in Verzug – dennoch hält das Unternehmen weiter am Eröffnungstermin 2017 fest. Klar ist: Bis der Regierungsterminal für Staatsgäste fertig ist, werden noch Jahre vergehen. BER-Verantwortliche suchen nach einer Übergangslösung.