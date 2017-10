Der Amerikaner Richard H. Thaler erhält den Preis für seine Beiträge zur Verhaltenswirtschaft.

Stockholm

US-Forscher Thaler bekommt Wirtschaftsnobelpreis

Der Nobelpreis für Wirtschaft geht im Jahr 2017 an den US-Forscher Richard H. Thaler. Das teilte die Königlich-Schwedische Wissenschaftsakademie am Montag in Stockholm mit. Thaler gilt als Experte auf dem Gebiete der Verhaltensökonomik.