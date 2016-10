Tuifly stellt am Freitag den gesamten Flugbetrieb ein

Airlines

Die Tui hat darüber informiert, dass am Freitag der gesamte Flugbetrieb eingestellt wird.

Hannover. Wegen der massenhaften Krankmeldungen könne der Flugbetrieb nicht aufrecht gehalten werden. Um Gäste vor unzumutbaren Wartesituationen zu bewahren, hat das Unternehmen diesen Schritt angekündigt.

Betroffen sind 108 Flüge. 54 davon sollten aus Deutschland raus, 54 nach Deutschland führen.

Um Gäste aus Urlaubsgebieten nach Hause zu bringen, seien erneut Flugzeuge anderer Airlines gechartert worden.

Laut des Unternehmens könne es auch in den kommenden Tagen weitere Ausfälle geben. "Die extrem kurzfristigen Krankmeldungen machen es Tui unmöglich, frühzeitiger zu informieren und alternative Reisemöglichkeiten anzubieten", so in einem Schreiben.