Hauptstadtflughafen

Die Eröffnung des Hauptstadtflughafens (BER) muss wahrscheinlich abermals verschoben werden. Es gibt Probleme mit den elektronischen Türen und der Sprinkleranlage.

Berlin. Am neuen Hauptstadtflughafen drohen nach dpa-Informationen weitere Verzögerungen. Grund sind unter anderem Probleme mit der Ansteuerung Hunderter von Türen im Hauptterminal. Schwierigkeiten gebe es auch mit der Sprinkleranlage. Flughafenchef Karsten Mühlenfeld hatte schon Anfang Januar in seinem monatlichen Fortschrittsbarometer mitgeteilt, dass es Ende 2016 auf der Baustelle kaum noch voranging.

Flughafen hält an Zeitplan noch fest

Schon im Dezember war nach dpa-Informationen klar geworden, dass die geplante Eröffnung des drittgrößten deutschen Flughafens 2017 nicht mehr zu schaffen ist. Offiziell hält der Flughafen aber noch an dem Zeitplan fest. Für Montag ist eine Sondersitzung des Aufsichtsrats geplant. Sie wurde jedoch nicht wegen der Terminprobleme einberufen, sondern weil Plätze in dem Kontrollgremium neu besetzt werden. Der Flughafen sollte ursprünglich 2011 in Betrieb gehen.

Flughafenchef Karsten Mühlenfeld hatte Ende Dezember bereits gesagt, dass der Hauptstadtflughafen wahrscheinlich erst im Frühjahr 2018 eröffnet wird. Die Chance, BER bis Ende 2017 in Betrieb zu nehmen, sei „nur noch sehr gering“, sagte Mühlenfeld dem „Tagesspiegel“. In Diskussionen mit den am Bau beteiligten Firmen seien in den vergangenen Monaten aber alle der Meinung gewesen, dass diese Chance bestehe. „Und solange das so ist, geben wir das Ziel nicht auf“, fügte der Geschäftsführer der Flughafengesellschaft hinzu.

Von dpa/RND