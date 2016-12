Künftiger US-Präsident

Für die Tech-Konzerne könnte es ein unangenehmes Treffen werden: Donald Trump hat die Topmanager von Apple, Google, Facebook und Microsoft zu sich eingeladen. Es dürfte um mehr heimische Produktion, weniger Verschlüsselung und höhere Steuern gehen. Ein Deutscher könnte aber zwischen beiden Seiten vermitteln.

New York. Am Mittwoch trifft Donald Trump die Topmanager großer Technologiekonzerne, unter anderem Apple-Chef Tim Cook, Amazon-Gründer Jeff Bezos, Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg und Larry Page, Chef der Google-Mutter Alphabet. Das berichtet die Nachrichtenseite „Recode“. Nach Informationen des „Wall Street Journal“ sollte auch Tesla-Chef Elon Musk kommen. Er habe wegen „wichtiger gesellschafterlicher Verpflichtungen“ aber absagen müssen, schreibt „Recode“.

Bei dem Treffen soll Trump von Peter Thiel unterstützt werden. Der gebürtige Frankfurter hatte mit Musk den Bezahldienst Paypal gegründet und schon früh in Facebook investiert. Heute arbeitet er als Investor. Er kennt also die Tech-Branche. Der überzeugte Republikaner könnte zwischen Trump und den Managern aus Kalifornien vermitteln – es könnte notwendig sein.

Der zukünftige Präsident der USA hat die IT-Konzerne schon mehrfach attackiert. Als sich Apple weigerte, für das FBI das iPhone eines mutmaßlichen Terroristen zu knacken, griff Trump den Konzern an und rief zum Boykott auf. Außerdem verlangte er vom Unternehmen bereits, dass er seine Computer wieder in den USA herstellen lässt. Amazon warf Trump dagegen vor, nicht genug Steuern zu zahlen.

I use both iPhone & Samsung. If Apple doesn't give info to authorities on the terrorists I'll only be using Samsung until they give info. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2016

Boycott all Apple products until such time as Apple gives cellphone info to authorities regarding radical Islamic terrorist couple from Cal — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2016

If @amazon ever had to pay fair taxes, its stock would crash and it would crumble like a paper bag. The @washingtonpost scam is saving it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2015

Von RND/wer

