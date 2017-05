Spekulationen um Amtsenthebung

Die Börsen reagieren empfindlich auf die Turbulenzen rund um Donald Trump: Dax und Eurozonen-Leitindex fallen bis zum Mittag um mehr als ein Prozent. Bereits am Mittwoch hatte der Dax seinen bislang größten Tagesverlust in diesem Jahr eingefahren.

Frankfurt/Main. Die Investoren am deutschen Aktienmarkt sind auch am Donnerstag von den massiven Vorwürfen gegen US-Präsident Donald Trump in die Flucht getrieben worden. Der Dax fiel am späten Vormittag unter die Marke von 12.500 Punkten und notierte zuletzt 1,07 Prozent tiefer bei 12.496,98 Zählern. Zur Wochenmitte hatte er bereits 1,35 Prozent eingebüßt.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen abbildet, fiel am Donnerstag um 0,84 Prozent auf 24.478,39 Punkte. Für den TecDax ging es um 1,19 Prozent auf 2171,98 Zähler abwärts. Auch die europäischen Börsen gaben nach: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,23 Prozent auf 3540,88 Punkte.

US-Präsident als „Belastung für Aktienmärkte“

Trump steht wegen Vorwürfen des Geheimnisverrats und des Eingriffs in die Unabhängigkeit der Justiz stark unter Druck. Nun brachte erstmals auch ein Abgeordneter aus seiner republikanischen Partei ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten ins Spiel.

Bereits am Mittwoch hatte die Börse reagiert: Der Dax verzeichnete ein Minus von 1,35 Prozent, im laufenden Jahr war dies sein bislang größter Tagesverlust. Experten machten danach die zunehmend verwirrende Politik unter US-Präsident Donald Trump für den Einbruch verantwortlich.

Trump werde immer stärker zu einer Belastung für die Aktienmärkte, sagte etwa Analyst Gregor Kuhn vom Handelshaus IG Markets. Börsenexperte Jochen Stanzl von CMC Markets bezeichnete das Politik-Chaos in Washington als Stimmungskiller.

