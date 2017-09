Toys R Us hat bereits Gläubigerschutz beantragt.

© dpa

Spielzeughändler

Toys R Us meldet Insolvenz an

Die Spielwarenkette Toys R Us geht in die Insolvenz. Ein Schuldenberg und die starke Konkurrenz aus dem Online-Handel zwangen den Händler in die Knie. Spielzeug-Hersteller wie Hasbro und Mantel haben ihre Lieferungen bereits eingeschränkt. Sie fürchten, Toys R Us könne Rechnungen nicht mehr begleichen.