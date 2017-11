Horst Schrage

WIRTSCHAFT

Tiefpunkt bei Gründerzahlen im Land

Die Zahl der Firmengründungen ist auf einem Tiefststand angelangt in Niedersachsen. Kein Grund zur Panik oder auch nur Sorge, sagen die IHK: Die Qualität sei dafür besser, die Gründungen nachhaltiger. In der Region Hannover scheint der Trend nicht ganz so ausgeprägt zu sein.