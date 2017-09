Thyssenkrupp: Beschäftigte stoppen Produktion

Mitarbeiter von Thyssenkrupp machten ihrem Ärger am Freitag mit einer Großdemonstration Luft. © dpa

Fusionspläne

Vor einer Großdemonstration gegen die Fusionspläne von Thyssenkrupp mit dem indischen Konzern Tata haben Beschäftigte des Stahlkonzerns am Freitag die Produktion weitgehend zum Erliegen gebracht.

Duisburg. Die Anlagen seien mit Beginn der Frühschicht heruntergefahren worden, berichtete ein Sprecher des Betriebsrats am Freitagmorgen. Im Werk sorge lediglich eine Notbesatzung dafür, dass es zu keinen Schäden komme. Erst am Nachmittag werde dann voraussichtlich der normale Betrieb wieder aufgenommen.

Für den Freitag hatten Betriebsrat und IG Metall zu einer Großdemonstration in Bochum mit mehr als 5000 erwarteten Teilnehmern aufgerufen. In dieser Woche hatte der Konzern eine Absichtserklärung für eine Fusion der Thyssenkrupp-Stahlsparte mit dem Konkurrenten Tata veröffentlicht und den Wegfall von 2000 Arbeitsplätzen in Deutschland angekündigt. Der Betriebsrat befürchtet aber die Streichung von deutlich mehr Jobs und lehnt die Fusionspläne ab.

Zu der Kundgebung werden neben Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) der Chef der NRW-IG Metall Knut Giesler sowie die Betriebsratsvorsitzenden Willi Segerath und Günter Back erwartet.

Von RND/dpa