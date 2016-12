Er wird der vierte Vorstandschef in gut fünf Jahren bei der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft: Lufthansa-Manager Thomas Winkelmann.

Lufthansa-Manager

Thomas Winkelmann wird neuer Air-Berlin-Chef

Die Fluggesellschaft Air Berlin bekommt in ihrem Überlebenskampf noch einmal einen neuen Chef. Der derzeitige Amtsinhaber Stefan Pichler übergibt die Führung von Deutschlands zweitgrößter Fluglinie am 1. Februar 2017 an den Lufthansa-Manager und früheren Germanwings-Chef Thomas Winkelmann.