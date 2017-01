Ganz schön smart: Nest startet nun auch in Deutschland.

© Nest

Smarthome-Firma

Technik-Pionier Nest startet in Deutschland

Die US-Firma Nest ist berühmte für seine vernetzten Rauchmelder und sprechenden Überwachungskameras. Bislang gab es die Produkte nur in den Staaten, doch nun will der Tech-Pionier auch in Deutschland groß durchstarten.